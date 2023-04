Neli raamatut, mis toovad suve veelgi lähemale

Ameerika kirjanik Ray Bradbury (1920–2012) on eesti lugejale tuntud peamiselt kui romaanide «451° Fahrenheiti» ja «Marsi kroonikad» autor. Käesolev teos erineb kirjaniku muust loomingust, kuivõrd tegu on realistliku ja lüürilise koega lapsepõlveromaaniga. Ent rääkides kaheteistaastase Douglas Spauldingi suvest Illinoisi väikelinnas Greentownis, loob autor justkui terve inimelu mudeli ja pöördub seeläbi ikkagi täiskasvanud lugeja poole. Kuldkollane võilillevein on kui kõige ilusa, meeldiva ja elus allesjääva sümbol.

Mõnikord näib, et enam hullemaks ei saa elu minna. Kirjanik January Andrews mattis oma isa ja tal on näpud täiesti põhjas. Olukorra päästaks uue raamatu kirjutamine, kuid tal on kirjutamisblokk. Tal on nüüd segased tunded ka armastatud isa vastu, kes jättis talle päranduseks Michigani järve ääres asuva maja, mida oli jaganud armukesega. Häda sunnil kolib January rannamajja raamatut kirjutama, kuid sellega tema õnnetused ei lõpe.