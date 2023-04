Põhjus, miks Steve Jobs tegelikult kõrge kaelusega džempreid kandis

Vahest vihjab ripnev või äratulnud nööp peale kaotuse ka paljastamisele, tahtmatule avanemisele.

Miamis elava üheksa-aastase ladinaameerika päritolu poisi foobia sai alguse lasteaia kunstitunnis, kui ta endale tohutu suure kausitäie nööpe kaela tõmbas. Pärast seda hakkas ta vihkama päevasärke ja kartma kõiki nööpidega esemeid.

Need meenutasid nööbikausi hirmsa kõrinaga ümberminekut ja enesekontrolli kaotamist, pealegi olid need kammitsemisvahendid: koolipluusi kinninööpimine tähendas, et jälle peab minema klassi, kohta, kus too õudne sündmus oli aset leidnud.

Koumpounofoobide seas on levinud tunne, et nööbid on mürgised või saastavad

«Nööbi puudutamine oli minu jaoks sama mis prussaka puudutamine,» ütles 22-aastane Gillian Linkins Hampshire’ist 2008. aastal Londoni Metrole. «Tekib tunne, et see on räpane, vastik ja vale.»

Psühholoogid on hakanud uurima nööbifoobia ja vastikuse seost. 2020. aastal uurisid Stanfordi ülikooli teadlased 29-aastast Aasia päritolu ameeriklannat, kes jälestas nööpe, eriti neid, mis kõlkusid riidelapi küljes või vedelesid põrandal. Naine kirjeldas, et tunneb sellistel puhkudel tülgastust ja ka hirmu, ning ilmutas nööpide vastu «kõrgendatud varajast tähelepanu», sellist kõrgenenud teadvustamist, mille harilikult vallandavad ainult «bioloogiliselt olulised» objektid, näiteks prussakad või veri.

Stanfordi meeskond arutas, kas koumpounofoobia on trüpofoobia, augukobaravastikuse vorm, kuid avastas, et «kaanonile vastavad» nelja auguga plastnööbid häirisid uuritavat isikut rohkem kui kahekümne tihedalt lähestikku asuva auguga nööbid. Naine oli foobiline nööbi kui terviku, mitte selle perforatsiooni vastu.

«See demonstreerib esimest korda,» kirjutasid uurimuse autorid «et bioloogiliselt ette valmistatud foobiate omadused võivad esineda ka ohutu, mittesaastava, bioloogiliselt mitte ette valmistatud objekti foobias.»