Näitleja Gabriel Byrne soovitab 3 üllatavat raamatut, milles on väga meeldejäävad tegelased

Gabriel Byrne'i sõnul on see klassikaline lugu, mis kajastab korrastatud universumit, vaatamata nirkide ohule. «Härra Kärnkonn, üks raamatu arvukatest tegelastest, saab teada, et materiaalsete asjade poole püüdlemine on tühine ambitsioon,» märgib ta, miks raamat talle nõnda meeldis.

«Noormees läheb täiskasvanute maailma mereseiklusele ja tema sõbraks saab kogu kirjanduse üks karismaatilisemaid tegelasi, piraat John Silver,» kirjeldab Byrne ja lisab, et autor on seda kaabakat loonud nii huumori kui inimlikkusega. «Jim Hawkins omakorda on kangelane meis kõigis.»

Gabriel Byrne luges seda raamatut, kui hakkas ülikoolis hispaani keelt õppima. «Don Quijote on nutikas ja vaimukas, sa hakkad talle kaasa tundma ja märkad, et teos tajub kinokeelt,» märkis selgitas Byrne, et seda lugu on lihtne filmiks teha. «Don Quijote on sümpaatne kangelane, kes ületab takistusi selleks, et oma unistuste poole püüelda.»