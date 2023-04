2 eriti head raamatut, mida koos lastega lugeda ja vaadata

Kui juba laste- ja suurteraamatute juurde tulime, siis soovitan veel. Teaduslugude raamat on sume jutt, mida lapsevanem koos nutika lapsega võib rahumeelseil õhtuil läbida. Või hoopis tupsule kaissu jätta, sest mõttetihedat lugemist jätkub. Kõike ei peagi üheskoos läbi nämmutama. Ja kulgemine läbi ühe hea loo on väärtus juba omaette; et käigu käigus vaikselt omanduvad teadmised, kisub pealekauba väärtuseks. Isegi kui see nõnda mõeldud on jo algusest saati.

Lugesin minagi omas õitsvas keskeas täie mõnuga, see tekst viis mu tagasi lapsepõlve, tuli meelde, kuidas maailma asjade üle mõtlesin siis, kui alles õppisin nende üle mõtlema. Pagan küll, see raamat kulunuks marjaks ärr! Õnneks on ta tänapäeva laste jaoks olemas. Juhatab sisse mõtlemise nõksudesse ja teaduse olemusse. Kui kas või paar noort inimest nakatuvad uudishimu ja teadasaamistahtmise tõvega, on ülesanne täidetud. Tarku inimesi tuleb juurde, Donald Trump ja Greta Thunberg võivad jätkuvalt ajusid põlleks litsuda. Õrnas eas inimesed teadmiste ja mõtlemise juurde kutsuda – seda ülesannet lahendab Gertrude Kieli raamat imetabaselt. Loe või ise. Lugesingi.

Eva Lindström, «Sild» Foto: Raamat

Aga kogu maailm ei peitu teaduses ega seaduses. Võib ka puhta lolliks kätte minna ja sedakaudu avada tunnetusliku ukse kuhugi mujale. Muukraud muuilma ei ole mitte igas taskus. Soovitan vaadata Eva Lindströmi raamatut «Sild». Jaa, see on just see koht, kus tahaks kisada, et sellise teksti võiks ju igaüks ja ise kaa kirja panna. Võiks-võiks, ent enamasti ei pane ja kui pannakse, ei toimi. Eestis on säändse minimalismiga toime tulnud ehk Indrek Koff ja, reservatsioonidega, Aino Pervik. Klassikud ühesõnaga. Lindströmi «Sild» on samuti klassika. Ma ei tea, kellele seda raamatut vaja on. Mulle vist oli. Vähem sõnu kui ühes keskmises luuletuses, aga kihutas järele mõtlema.