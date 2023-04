Ilmus mahukas kogumik W. B. Yeatsi luulet

Kultuurkapitali Hieronymose sarjas on on ilmunud kogumik Iiri kirjaniku, Nobeli laureaadi W. B. Yeatsi (1865–1939) luuletusi. 420-leheküljelise raamatu «Sümbolid» on koostanud, tõlkinud, kommenteerinud ja järelsõnastanud Märt Väljataga. Valimikku on võetud ka Ants Orase ja Marie Underi tõlked.