Elamuste juht Margit Kurn soovitab põnevat saunaraamatut

«Enne kui pannakse uus puid juurde, peab laskma vanadel puudel ära põleda, et tekiks hõõguvad söed. Alles siis võib uued puud peale panna,» jagab Margit raamatust õpitud teadmist. «Elektrisauna puhul ei tasu samuti sauna kütmisega kiirustada, vaid võtta paar tundi, et saun kuumaks kütta. Nii saab parima saunaelamuse.»

Ohtralt nippe

Saunatajate sega mure on, et kibu kipub lõhki kuivama. «Raamatus on hea nipp, et kui leil on võetud, siis keera sauna kibu tagurpidi ja pahupoolele ülemisele äärele, vala peale pisut vett. See aitab niisutada kibu põhja ja seinu ja kibu ei kuiva vahepealsel ajal lõhki,» jagab Margit kasulikku nõuannet.

Nippe on veelgi. Näiteks saabunud kevadel hakkab vohama paljudes koduaedades piparmünt. See taim on tänu eeterlike õlide sisaldusele väga kasulik ja praktiline. Piparmünt aitab ka kevadise nohu ja kipitava kurgu puhul. Praktiline soovitus raamatust - korja enne saunaminekut mõnus väike piparmündivitsake ja pane leiliviskamise vee sisse mõneks ajaks. Eeterlikud õlid tulevad kuumas vees väga hästi lehtedest välja ja kui saunakerisele vett valada, siis need mõnusad piparmündihõngud panevad kopsud lausa laulma. See on kasulik!

«Mõnus on piparmündist teha ka pärast sauna teed. Piparmündioksi võib panna ka värske viha sisse, mis omakorda paitab keha ja tekib mõnusat piparmündiaroomi,» lisab Margit.