Tartu lastekirjanduse auhinna laureaat on Ilmar Tomusk

Ta on kirjutanud raamatuid põhikooli kõikedele vanuseastmetele ja saanud Nukitsa konkurssidel mitu korda laste tunnustuse osaliseks, samuti on ta pälvinud Kukltuurkapitali sihtkapitali aastauhinna on olnud 2016. aastal raamatuga «Rasmuse vuntsid» Tartu lastekirjanduse auhinna nominent.

Žürii oli üksmeelne nii selles, et kõik viis nominenti on suurepärased, kui ka selles, et laureaat on siiski «Julius, mida sina suvel tegid?». Neile imponeeris Juliuse raamatuga tehtud positiivselt lõppenud «inimkatsete» eriliselt lai vanuseskaala - see raamat kõnetab hämmastaval kombel nii väga noori kui täitsa vanu ja tõenäoliselt just seepärast, et igaüks suudab meenutada, kuidas on möödunud tema lapsepõlvesuved, mil ta «mitte midagi ei teinud».