Näitleja Rupert Grint soovitab kahte raamatut, mis ei ole mõeldud lastele

Rupert Grint sai tuntuks Ron Weasley rolliga «Harry Potteri» filmisarjas, kui ta oli vaid 11-aastane. Poisist on aga ammugi mees sirgunud ja nüüd on tegu maailmakuulsa näitlejaga, kelle eeskuju on oluline. Sotsiaalmeedias on Rupert Grint jaganud ka lugemissoovitusi, mis mõeldud siiski vaid täiskasvanutele. Siin on kaks tema lemmikraamatut, mis on ilmunud ka eesti keeles.