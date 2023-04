Tartu rahvusvahelisel kirjandusfestivalil kohtub luulekunst tipptehnoloogiaga

AHHAA teaduskeskuse ja Eesti Lavaluule MTÜ koostöös sündiv AHHAA Lavaluule festival on esimene neljast rahvusvahelisest UTM festivalist üle Euroopa. AHHAA juhatuse liikme Pilvi Kolgi sõnul on juba aastaid räägitud STEM (science, technology, engineering, math) ehk loodus- ja täppisteaduste õppeviisile A tähe lisamisest, mis tähistaks kunsti ja loovust.

«Meie jaoks on see täiesti uus väljakutse, kuna luuleüritusi pole AHHAAs varem korraldatud. Küll aga on universum olnud inspiratsiooniks väga paljudele kunstnikele erinevatest valdkondadest. Planetaarium on hea võimalus sügavale planeetide vahele sukelduda,» märkis Pilvi Kolk.