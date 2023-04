PIIRIDETA ÄMMAD ⟩ «Muinasjuttudes on kurjad võõrasemad, kuid päriselus peaksite valvel olema just ämmadega»

Mu kodu sisustuse jaoks oleks kõige parem, kui poiss mängiks väljas. Räägin Piraat-Folkele, et hakkame kulda kaevandama. Nimelt tuleb mu aiast kartulisaak koristada ja nii ulatangi poisile labida, et ta hakkaks kaevama. Ta astub mõlema jalaga labidatera äärele ja hüppab sellel, mina hoian varrest kinni, et ta ümber ei kukuks. Me mängime, et kartulid on kullakamakad. Viskame need potsatusega ämbrisse ja saame aina rikkamaks ja rikkamaks. Järsku laseb Folke kuuldavale rõõmuhuilge. Ühel mugulal on keha ja pea ja see näeb välja nagu Barbapapa tegelane. Arvan mina. Folke arvates on see aga nagu sipelgas ja ma saan aru, mida ta silmas peab, kui ta toob tikud ja paneb kuus tikku kartulile jalgadeks ja kaks tikku tundlateks. Nüüd näeb kartul tõepoolest välja nagu ehtne kartulsipelgas. Ma aitan sellele viltpliiatsiga silmad pähe joonistada.