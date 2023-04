«Ma ei tea, millal ma oma abikaasat vihkama hakkasin. See pole alati niimoodi olnud»

Kui asi on tõepoolest selles, on mul raske teda muretsemises süüdistada. Kumbki ta vanematest pole seda masti inimene, keda võiks ka kogu kujutlusvõimet käiku lastes õueinimeseks nimetada. «Ära muretse,» ütlen. «Me oleme kenas hotellis. See on täiesti turvaline.»

Loomulikult on see naeruväärne. Me püsime suurema osa nädalast hotellis ja naudime sealseid mugavusi, ja kui me ka läheme välja, siis püsime väga konkreetsetes kohtades, näiteks ohmakavõitu linnavurledest turistidele mõeldud matkaradadel. Ja kui see nii ka poleks, olen siiski veendunud, et Emma kujutlustes on tegu mingit laadi sinise Küpsisekoletisega, kes ilmub kuskilt kõnnumaalt lagedale ja meid kõiki üheainsa sujuva liigutusega suhu topib.