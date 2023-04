Aili Paju uuest ravimtaimeraamatust: olen väga palju uurinud, et aru saada, milline koostis on kõige toimivam

Eestlased on maarahvas ja elanud metsaga koos sajandeid. Põlvest põlve on edasi antud teadmisi metsast, kust praktilise meelega esivanem oskas leida kõike eluks vajalikku. Ka haigusi õpiti osavalt ravima, kasutades selleks imetlusväärse asjatundlikkusega loodusest saadavaid taimi, mis räägib meie esivanemate erakordsest elutarkusest. Teadmised taimede ravijõust on vahepealsete aastasadade jooksul teadlaste poolt veelgi kinnitust leidnud.

«Mul on üle 50 aasta staaži ravimtaimedega tegelemisel. Mul oli kodus aastaid ravimtaime riiul, kus kõik purgid ja pudelid reas, igaühes väärtuslik ürt, tinktuur või salv sees. Kõik minu retseptid on sündinud aja jooksul katsetamise ja läbiproovimise teel. Olen väga palju uurinud, et aru saada, milline koostis on kõige toimivam. Näiteks kasepungadega tegin mitmeid erineva kangusega alkoholitinktuure ja võrdlesin, milline neist kõige mõjusam on,» kirjeldab Aili Paju oma retseptide sünnilugu.