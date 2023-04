Maria Baydar esitleb uut raamatut «Enesekasutusjuhend»

Maria Baydar on coach, koolitaja, motivatsioonikõneleja, kirjanik, unistuste elu ja vaimse heaolu strateeg ning enesearengu õpetaja. Ta on öelnud, et tema suurim kirg on näha ja kogeda, kuidas inimesed avastavad enda tõelise potentsiaali ja õpivad seda rakendama oma elu parimaks õnnelikuks loomiseks.

Maria Baydar, «Enesekasutusjuhend». Foto: Raamat

Maria Baydar kirjeldab, et «Enesekasutusjuhendi» loomine ning kirjastamine on olnud tugevalt kerguses hoitud ja kantud. Raamatus on polüteraapia tehnikad, mis võivad päästa elusid ning samal ajal õpetavad elama maksimaalselt väekat elu.

«Enesekasutusjuhend» on autori sõnul tõeliselt vägev teadliku elamise teejuht, millesse ta on koondanud kõik oma aastatepikkuse töö tulemusena arendatud praktilised teadmised. «Raamatus toodud harjutusi saab kasutada läbi elu uuesti ja uuesti. Pannes need uude konteksti ja praktiseerides neid iga uue eluetapi vaheldumise perioodis või uue etapi alguses, juhib see sind aina uutele tasanditele, sisemise tarkuse ja sügava kestva rahuloluni,» luba ta.