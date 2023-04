Kirjandusajakiri Looming tähistab 100. sünnipäeva

«Tuglase loodu on hästi vastu pidanud,» sõnas ajakirja peatoimetaja Indrek Mesikepp. «Looming on läbi aegade olnud eesti kirjanduse peegliks. Siin on debüteerinud tulevased klassikud ja oma värsket loomingut avaldanud kõik meie olulisemad kirjanikud. Ka praegu on Loomingu lugemine parim viis, kuidas end kaasaegse eesti kirjandusega kursis hoida.»