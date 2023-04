Arst: suure populaarsusega toidulisandid on järjekordne massiline pettus

Meile meeldib mõelda, et kui D-vitamiini, foolhapet, B-vitamiini ja rauda lisatakse järjest enamatele toiduainetele, sealhulgas piimale, hommikusöögihelvestele, leivale ja ultratöödeldud toitudele, siis on need veelgi toitvamad. Selline rikastamine lubab riiklikel tervishoiuametitel väita, et nad parandavad rahva tervist «loomulikul» teel ja odavalt meditsiinilise sekkumiseta. Me ülehindame tohutult toidulisandite kasulikkust ja alahindame nendega seotud riske. Tegelikult pole tõestatud, et ükski neist toimiks, ja üha enam tõendeid viitab sellele, et neist on rohkem kahju kui kasu.

Arusaam, et toidule lisaks on vaja manustada vitamiine ja muid toidulisandeid, põhineb 1930. aastatel laialdaselt valitsenud ebapiisaval toitumisel ja see on püsinud hoolimata sellest, et nüüd on selle probleemi tekitanud rohke rämpstoidu söömine. Mõtteviisil, et vitamiinid muudavad toidu tervislikumaks, puudub igasugune teaduslik alus, ent see mõtteviis on võimaldanud toidutootjatel meid ära kasutada ja panna uskuma, et tugevalt töödeldud toidud koos lisatud vitamiinide ja mineraalidega on meile mingil moel kasulikud. Kui tootjad lisavad neid magusatele hommikusöögihelvestele, nagu Frosties (Frosted Flakes), siis on neil justkui igati õigus väita, et see on «hea D-vitamiini allikas». Samas jäetakse mainimata, et väike kausitäis helbeid sisaldab poole lapse päevasest soovituslikust suhkrukogusest.