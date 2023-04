Kui õhtusöögile tuleb ämm, kel on ortoreksia

Magnuse ema nimi on Judith Just ja ta on «Hemse oma krimkakuninganna», nagu ütleb Ricky veidi kitsilt, kui on vastavas meeleolus. Hemses elab 1715 elanikku, nii et paistab, et Judith ongi kohalik talent. Kuid lugejaskond on tal palju suurem, päris kindlasti kohe, kuna Judith Just asub tihtipeale edetabelite tipus. Tegelikult on ta nimi Jakobsson, nagu ta poegadelgi, kuid kirjastus soovis, et ta perekonnanimi jääks välismaal kergesti meelde, nii sai nimest Just, nagu inglise keeles justice.

Kui olen toiduga kõik ettevalmistused ära teinud ja laua kööki katnud, et asi liiga uhkeldav ei tunduks, toon aiast kolm suurt punast roosi ja sätin need lehtede ja roheliste taimedega kristallkaussi. Siis helistan oma õele Verale ja pärin temalt rohkem Judithi kohta. Magnuse ema käib Vera salongis juuksuris, sest ta elab Hemses.

«Palju õnne!» naerab õde suure häälega.

«Mida sa sellega öelda tahad?»

«Ta on mõrvar – vähemalt mentaalselt. Kust ma su säilmeid otsin, kui lõunasöök on läbi? Kas need on sügavkülmas, prügikonteineris või puuriidas? Ütle talle, et ta saadaks SMS-iga vihje, ma tulen homme ja hakkan otsima.»

«Tema annab siis ju oma kurjadest mõtetest teada, aga sina enda omi varjad. Räägi nüüd, mida sa veel tema kohta tead.»