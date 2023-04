LUGEMISSOOVITUS ⟩ Ka surnud kirjanik võib olla oma seemne juba mulda susanud

Et üllatus tuleb heas, ehk küll tsipake teistmoodi eestikeeles ning on äärmiselt isikupärane – kui mitte kuulsus ja au, siis tunnustus ja rõõm kindlapihta. Vinge materjal. Kõva lisandus me kirjakultuuri, ja me kultuuri üldse. Kuigi võiks ju öelda, et Eesti on andnud ootamatu (positiivse) paugu hoopis Austraalia kultuurile. Paljudele kõlab sõnaühend «Austraalia kultuur» tiba oksümorooniliselt, ent mina usun, et sealt ilmanurgast on veel paljugi tulemas. Sest taust on ärksameelne ja tingimused head. Mina usun Austraaliasse – kui vaid noid mürkmadusid nii mitu ei oleks.