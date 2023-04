Ilmus lugemik, mis jutustab eesti keele õppimisel juhtunud naljakaid ja ebatavalisi lugusid

Lugemik «Lõpuks leidsin sind» on sündinud Integratsiooni Sihtasutuse Narva eesti keele maja projektist «Kirjutame KOOS raamatu», kus inimesed saatsid koostajatele oma naljakaid või ebatavalisi lugusid, mis olid nendega juhtunud eesti keele õppimisel. Narva eesti keele maja õpetajad Marta Dolgošev ja Pille Maffucci kasutasid neid tõestisündinud lugusid ja panid need juhtuma väljamõeldud tegelastega, ameeriklasest keeleõppija Adami ja eesti keele õpetaja Eevaga.

Raamat on mõeldud kesk- ja kõrgtasemel eesti keele õppijale, kes soovivad lisaks õpikutekstidele lugeda eesti keeles midagi, mis on lihtsam ja arusaadavam kui ilukirjandus ning samal ajal ka lõbus ja keeleõppijat julgustav. Teisalt on see ka mõnus lugemine eestlastele, kes saavad lugudest aimu, kuidas tunneb ennast eesti keele õppija.