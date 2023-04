«Sa ei tohi kogu aeg teha asju, mille eest karistada saab, see ei tasu ära»

«Tere, Lara,» ütles mees ta käest haarates ja seda hoogsalt raputades. «Mu nimi on Humphrey, võib öelda, et kõik, mis on Egiptusega seotud, huvitab mind hullupööra. Äärmiselt põnev oli teie seiklustest ajalehest lugeda. Ma just rääkisin oma emale, et tulen teie kõigiga kohtuma. Tere, Tom! Tere, Rufus! Tere, noor Barney! Tere, tere, tere!» Humphrey muudkui rääkis ja rääkis nelikuga, vehkis elavalt peaga, ei andnud neile mingit võimalust ei vastata ega ka minema kõndida. Lara vaatas tollest ülevoolavast mehest mööda ja nägi, kuidas naine ruumi tagaosas kuulari kõrvast välja võttis ja kõrgetel kontsadel aeglaselt baari poole kõndis.