Joogatreener soovitab raamatut, mis aitab saada paremaks suhtlejaks

Palju nõuandeid, kuidas suhtlemisoskust täiustada

Carmine Gallo on kirjutanud praktilise raamatu, mis keskendub suhtlemisoskuste täiustamisele ja edu saavutamisele igas eluvaldkonnas. Tema kogemused ja teadmised kommunikatsiooni vallas annavad lugejale rohkelt nõuandeid ja strateegiaid, mida saad rakendada oma suhtlemisoskuste täiustamiseks.

Autor toob näiteid edukate indiviidide ja ettevõtete suhtlustehnikatest, mis aitavad saavutada oma eesmärke ning paista silma teiste seas. Raamat on jagatud viieks osaks, kusjuures iga osa keskendub konkreetsele suhtlemise aspektile. Need osad hõlmavad sõnumi selgust, jutuvestmise oskust, usalduse loomise võimekust, esinemisoskuse parandamist ning innustava süsteem loomist.

Raamatust leiab praktilisi näpunäiteid ja võtteid, mida saad kasutada oma suhtlemisoskuste täiustamiseks. Ta rõhutab näiteks, kui oluline on keskenduda publikule ja kohandada sõnumeid vastavalt nende konkreetsetele vajadustele. Samuti annab ta näpunäiteid, kuidas teha tõhusaid esitlusi ja inspireerida kuulajaid tegutsema. Uuringud on näidanud, et keskmise inimese tähelepanuvõime on vaid 8 sekundit, mis tähendab, et esinejad peavad suutma kuulajate tähelepanu kiiresti püüda ja seda ka kogu esitluse vältel säilitama.

Alati tuleb publikule lubada, et nad õpivad su jutust midagi uut ja põnevat

Mai-Liisi kõnetas eriti osa, kus autor rääkis, et alati tuleb lubada publikule, et nad õpivad sinu jutust midagi uut ja põnevat. Ta toob välja, et TEDx kõnesid vaadatakse üle kolme miljoni korra päevas, sest inimesed on uute ideede näljas.

Üllatav tõsiasi oli Mai-Liisi jaoks ka see, et uuringute kohaselt mäletavad inimesed tõenäolisemalt teavet, kui seda esitatakse neile visuaalselt ahvatleval viisil, näiteks piltide, diagrammide ja graafikute abil.