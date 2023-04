GALERII ⟩ Maria Baydar uue raamatu esitlusel: ma nagu ei olekski seda kirjutanud, see lihtsalt tuli

«Kas sa ei karda, et nii ei tulegi keegi lõpuks sinu juurde abi paluma?» küsis Jesper esitlusel Marialt.

Maria vastas, et näeb kõike tervikuna – mida rohkem on neid inimesi, kes pakuvad vaimset tuge, seda parem. «Sellist abi on alati vaja ja seda ma ei karda, et minu poole ei pöörduta,» räägib autor. Tema sõnul on «Enesekasutusjuhend» baas, mida inimene saab kasutada igapäevaselt enda elu juhtimisel. On ka kriitilisi olukordasid ja suuri väljakutseid, kus ei olegi võimalik kõiki neid juhiseid kasutada. «Sellisel juhul on vaja kedagi neutraalset, mõistvat ja empaatilist, kes sind kuulab ja oskab õigete küsimustega nendest olukordadest välja juhtida,» selgitas naine. Tema sõnul on selliseid inimesi ja «võtmeid» kõigil inimestel enda igapäeva ellu vaja.

Autori ja raamatu eesmärk

Marial on alati olnud hasart, kirg ja võibolla isegi kerge sõltuvus leida ülesse see, mis lõpetab inimeste kannatused. «See on minu hobi, nauding ja loomingu allikaks. Teiseks on valu – mida ma ise kogen ja mida teised kogevad,» selgitas coach enda missiooni.