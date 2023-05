Raamatusoovitus neile, kes kipuvad olulisi tegevusi edasi lükkama

Laurat kõnetas raamatus mõte, et inimene on «tundmismasin, mis mõtleb» - mitte «mõtlemismasin, mis tunneb». See tähendab, et meie emotsioonidel on otsuste langetamisel palju suurem roll, kui me kipume arvama. Samuti jäi kõlama mõte, et tihtipeale on inimestel kõige lihtsamaid põhimõtteid kõige keerulisem ellu viia - aga seda saab muuta. Arvame vahel, et meil on vaja julgust, et siis hakata tegutsema - tegelikult tekib julgus tegutsemise käigus. Kui mõtleme millegi kasuliku/põneva tegemisele, tahab meie mugavust ihkav aju meid ümber rääkida. Seega tulebki vastava instinkti tekkides tegutseda kiiresti. Loe mõttes viieni ja hakka kuskilt pihta!