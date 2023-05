Kui unistuste pulm muutub õudusunenäoks

Pärast Prantsusmaal toimuma pidanud pulmapeo tühistamist otsustavad kunagised ülikoolikaaslased ikkagi sõita Provence’i, et luksuslikus villas väike puhkus veeta ja endisel pruudil tuju tõsta. Kuid peojärgsel hommikul leiavad sõbrad, et ei mäleta viimasest kaheteistkümnest tunnist õieti midagi, ning uhke maja näeb välja, nagu oleks seal maha peetud pulmad, ehkki neid ei pidanud toimuma. Pohmelli möödudes on külalistel küsimusi rohkem kui vastuseid. Keegi on jätnud külalisteraamatusse kurjakuulutava sõnumi ning pruut paistab olevat enesesse tõmbunud ja hirmul. Kolm sõbrannat lootsid, et puhkusereis aitab neil oma elule uut suunda anda, kuid saladuslikud vahejuhtumid pööravad kõik pea peale.