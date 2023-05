Liina Ostumaa käsiraamatu esitlus toimub veebis

Virtuaalne assistent (VA) on nagu assistent või sekretär kontoris, kuid selle vahega, et ta osutab oma teenust kaugtööna. VA tegutseb enamasti ettevõtjana, pakub teenust arve ja tunnitasu arvestuse alusel, teenindades sel viisil mitmeid kliente, mitte ei tööta ühe kindla tööandja juures. Virtuaalne assistent hoolitseb ning vastutab ise oma töökoha, töötingimuste ja töövahendite eest.

Kui personaalse assistendi tööülesanded on ajalooliselt olnud üsna tihti seotud tööandja isikliku elu ülesannetega (sh nt ülikonna keemilisest puhastusest toomine vms.), siis rahvusvahelisel turul on veel ka kolmas mõiste, mis on virtuaalse assistendi tööülesannetele üsna lähedal: tegev-assistent ehk executive assistant või executive secretary. Lähtuvalt Merriam-Webster’i veebisõnaraamatust on sellise isiku ülesanne «toetada tegevjuhti, osakonda või organisatsiooni, eelkõige administratiivsete ülesannete lahendamisel, näiteks andmesisestus, kirjavahetus, dokumentatsioon ja kohtumised».