Lia Virkus soovitab 10 haaravat raamatut, mis inspireerivad ja teevad tuju heaks

Viimasel ajal on mul ellu tagasi tulnud ka lasteraamatud, sest olen ühe vahva 2aastase tüdrukutirtsu vanaema. Eriti meeldib mulle otsida enda lasteraamatute seast vanu häid ja imeilusaid raamatuid, millega seoses endal mõni mälestus või hea emotsioon meeles. Tore on neid nüüd hoopis lapselapsele ette lugeda ja koos pilte vaadata. Õnneks meeldivad talle ka raamatud väga. Otseloomulikult ostan ka poest uusi lasteraamatuid, sest need on täna nii teistmoodi ilusad ja põnevad. Mu lemmikraamatute valikus on üks imeline lasteraamat «Uhhuu! Igal linnul oma laul», mida pisitirtsuga koos tihti vaatame-kuulame. Jaa, justnimelt kuulame ja õpime koos erinevate lindude laule, mis suutsid luua ka talvel kevadeootuse tunde. Musträstas, kägu, ööbik ja öökull on ja olid oma lauluga lemmikuteks. Praegu saame linnulaulu koos ka aias kuulata, usun, et olen selle raamatuga talle linnulaulu kuulamise oskuse terveks eluks kaasa andnud. Kas sina tead, millist laulu laulab näiteks musträstas?