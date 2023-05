LUGEMISSOOVITUSED ⟩ Raamatud, mis avavad mitmekesisust eri tahkude alt

Michelle Obama « Minu lugu » (2018) - Michelle Obama kehtestas end kogu maailmas naiste ja tütarlaste õiguste eest seisjana, muutis kardinaalselt Ameerika perekondade arusaamu tervislikust eluviisist, samal ajal aga oli oma abikaasa kõrval, et too saaks juhtida Ameerikat.

Michael G. Pipich «Leppimine bipolaarsusega» (2019) - USA terapeudi Michael G. Pipichi raamatut peaksid lugema kõik, kes soovivad bipolaarset häiret mõista, sest see teos on hea tugi nii patsiendile kui ka tema lähedastele. Bipolaarsel inimesel või tema vanematel on ju näiteks oluline teada, et keegi ei ole midagi valesti teinud: selle psühhikahäire riski saab inimene sündides kaasa oma geenikombinatsiooniga.