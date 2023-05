Kui leiad vana kudumi, siis mõtle, kui palju tööd ja armastust sellesse pandud on

Kui ei olnud villa kuskil vahetada või taheti just oma lõngast kududa, siis järgmine etapp oli kraasimine. Tänapäeval ehk vanemad inimesed veel tunnevad kraasid ära, nooremad pole kuulnudki. Selleks oli kaks teravate ogadega ja mugava käepidemega lauajuppi, mille vahel edasi-tagasi liigutustega sai villast pikk heie. Kraasitud villast sai vokil peenike lõng. Sellest peenest lõngast kudus ema peeni haapsalu rätikuid või eriti pidulikke kampsuneid, aga tarbeasjadeks korrutati lõng vokiga kolmekordseks. See oli juba lihtsam töö, mida usaldati ka lapsele. Nii et olen ka mina omad tunnid voki taga istunud, jalaga muudkui hoogu tallates ja kätega lõnga seades: ühest käest jooksid läbi kolm peenemat, mida tuli jälgida, et need ei katkeks ega puntrasse läheks, teise käega tuli aga seada, et valmis lõng end ühtlaselt värtnale keriks. Edasi tuli lõng vihkudeks kerida ja värvipotti panna, see oli jälle kunst omaette. Kõigepealt lahustati kuumas vees ühtlaseks värv ja sool, siis sai sinna juba lõngavihud panna. Neid tuli puulabidaga pidevalt vajutada ja segada, et kõik ühtlaselt värvuks. Keetmise lõpupoole lisati äädikas, see oli vajalik, et värv kinnistuks ja pesus maha ei tuleks. Lõngavihud loputati lõpus hoolega, kuni enam värvi ei andnud ja pandi nöörile kuivama.