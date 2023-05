Kuulujutud vastavad tõele — peagi ilmub uus Gabriel García Márquezi romaan

Spekulatsioonide aeg on ümber — kirjastus Penguin Random House andis teada, et Gabriel García Márquezi seniilmumata romaan «En Agosto Nos Vemos» (Kohtumiseni augustis) on päriselt olemas ja ilmub 2024. aastal, edastab Book Riot.

Juba enne Márquezi surma räägiti, et ta kirjutab uut romaani. 1999. aastal avaldas Kolumbia ajakiri Cambio novelli, mida paljud pidasid mingi suurema teose esimeseks peatükiks. Samal aastal ostis kirjanik ka selle ajakirja ära. Loo peategelaseks on keskealine naine, kes reisib troopilisele saarele, et oma ema hauale lilli viia. Sinna jõudes avastab ta end romantikapöörisest.

Gabriel García Márquez lapsed tundsid pikalt, et neil pole õigust isa pooleliolevaid töid avaldada. Hiljuti avaldasid nad aga pressiteate, kus selgitasid oma meelemuutust. Nimelt leidsid nad pea kümme aastat pärast nobelisti lahkumist käsikirja üle lugedes, et see on niivõrd mitmetahuline, meeledejääv, kihilne ja paeluv tekst ning et miski ei takista tegelikult selle nautimist ja lugemist ka siis, kui see autori enda meelest päris valmis ei olnud.