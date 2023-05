Pärnaka uus raamat jutustab markantsetest inimestest, kes ihaldatud Toominga tänaval puhkamas käisid

«Toominga – tänav Pärnus» viib lugeja välissuvitajate hulgas ihaldatud Toominga tänavale, mis on tuntuks saanud kui Oistrahhi-tänav – üleilmselt kuulsa viiuldaja ja pedagoogi David Oistrahhi kaudu. Kuid sellel lühikesel tänaval suvitas rohkelt teisigi tuntud persoone ja «Toominga – tänav Pärnus» koosnebki kirjanduslikest portreedest Pärnus XX sajandi teises pooles Toominga tänava majas nr 8 suvitanud markantsetest isikutest.

Sel viisil on üritatud sõnas ja pildis pisutki avada üht tollal olulist peatükki Pärnu kui suvituslinna ajaloos ja seda lootuses, et leidub järgijaid – mälestustel, teatavasti, on kombeks ähmastuda.