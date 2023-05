Samaaegselt eesti ja ukraina keeles ilmunud lasteraamatud annavad traumakogemusele uue vaate

«Punamütsike, kuidas sul läheb?» räägib ühest võimalikust variandist, mis sai meile heast tuttavast Punamütsikesest edasi. Kuidas tema lugu jätkus? Aga see raamat esitab ka teistsuguseid küsimusi. Kuidas läheb lastel, kes on elanud läbi midagi, mis on neile haiget teinud, või kui nad on midagi halba pealt näinud? Kuidas need lapsed ennast tunnevad? Kuidas nad sellega elavad ja mis neid aitab? Lisaks räägib raamat usaldusest, ebaõnnestumistest, kukkumisest ja uuesti püsti tõusmisest ja mitte alla andmisest. Räägib asjadest, mis on haiget teinud ja alateadvusesse painama jäänud.

««Punamütsike, kuidas sul läheb?» on lugu meie kultuuriruumis paljudele tuttavast muinasjututegelasest, kelle kaudu autor toob esile tänapäeval väga olulise ja valusa teema – traumakogemuse,» kommenteerib MTÜ Igale Lapsele Pere juhatuse liige Jane Snaith. «Selle tuntud muinasjutu tõlgendus aitab meil näha, kuidas üks kohutav kaotus võib igat inimest mõjutada, kuidas usaldus maailma vastu võib ära kaduda, kuidas inimese aju lukustab valusad kogemused nii, et ta neid enam ei mäletagi. Aga see ei tähenda, et need haavad inimese hinges paranenud on. Tuleb aeg, kus miski vallandab kõik, mis peidus, ja siis vajab see inimene abi. On kogemusi ja sündmusi, mis on suuremad kui meie ja millega me üksi toime ei tule. See lugu näitab teed lihtsal ja mängulisel viisil. Nii hämmastav, kui see ka pole, on sinu käes olevas jutustuses välja toodud kõik võtmekohad, millest me ise oma raskete kogemustega silmitsi seistes peaksime teadlikud olema ja millega arvestama. Samas annab see lugu mõtteid ka neile, kes soovivad aidata traumakogemusega lapsi ja täiskasvanuid.»