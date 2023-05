LUGEMISSOOVITUSED LASTELE ⟩ 6 elamusi pakkuvat luuleraamatut

Maikuud võib ka lasteluulekuuks pidada. Antakse ju just lehekuul välja Eesti ainuke lasteluuleauhind – Karl Eduard Söödi preemia. Niisiis pole paremat aega kui just praegu, et üks vahva värske luuleraamat kätte haarata ja sealt kas iseendale või oma lastele mõned toredad värsid ette lugeda. Õnneks pakub hiljuti ilmunud luuleraamatute mitmekesisus võimalust leida oma lemmik nii mudilastel, algklassilastel kui teismelistel, lapsevanematest, õpetajatest ja teistest täiskasvanutest rääkimata.

Leelo Tungal, «​Lasteaia liivakast». Foto: Raamat

Leelo Tungal

Illustreerinud Elina Sildre

Kirjastus Tammerraamat

2023

Peale pühi lasteaeda tulles avastavad lapsed, et liivakast on liivatu. Õpetaja tõstab häält ja nõuab, et liiv tagasi toodaks, kuna ilma liivata liivakast pole mingi liivakast. Ilmub lammas, kes asub kasti kohal oma lokke saputama, mänguhoos on veidi liiva kaasa viinud ka koer ja kass, putukad-mutukad ja muud loomad. Kuid sellele vaatamata jääb liiva kastis veel mängudeks väheks. Õnneks aga saabub peagi veel keegi, kel oma panus liivavarusse anda.

***

Ellen Niit, «Rongisõit». Foto: Raamat

Ellen Niit

Illustreerinud Regina Lukk-Toompere

Kirjastus Tammerraamat

2022

Kes meist ei teaks seda klassikasse kuuluvat Ellen Niidu värssjuttu, kus piilupardist rongijuhi juhtimisel rong raginal raudteel sõidab? Kiisud ja liisud, kutsud ja notsud, sikud ja sokud –igaühel on vaja kiiresti kuhugi jõuda. Kellel Marjakülla, kellel Karjakülla, kes läheb Porilasse, kes hoopis Torilasse. Rong muudkui sõidab ja sõidab. Siis aga jääb Piilupart tukkuma.

«Rongisõidu» esmatrükk ilmus 1957. aastal. Nüüd on lugu saanud uued vahvad Regina Lukk-Toompere pildid, et ka tulevad põlvkonnad rongisõitjatele kaasa elada saaks.

***

Aidi Vallik, «Tädi Klaara maja». Foto: Raamat

Aidi Vallik

Illustreerinud Lumimari

Kirjastus Lugu-Loo

2022