Tartus algab kirjandusfestival Prima Vista

Koostöös teaduskeskusega AHHAA toimub Prima Vista raames ka Loov Euroopa toetatud observatooriumide luuleprogramm, milles osalevad Eesti, Soome, Belgia, Poola, Austria ja Hispaania kultuuri- ja teadusasutused. See koostöö toob festivalile kokku luuletajad Eestist, Leedust, Belgiast ja Itaaliast.



Sel aastal on Prima Vista partnerilinn Paide ning 6. mail oodatakse kõiki Paide Muusika- ja Teatrimajja, kus päevajuht on 2022. aasta raamatusõber Kai Väärtnõu. Kirjandushuvilisi ootavad raamatulaat, raamatuesitlused, luule-, loome- ja muusikatunnid. Esineb Eesti Luuleprõmmu 2022. aasta meister Mari-Liis Müürsepp. Kujutlusvõimet aitavad rikastada Wittensteini tegevusmuuseum ja Paide teatristuudio ning kõige väiksemad on oodatud vaatama Miksteatri lavastust «Võti». Õhtul kell 18 on huvilistel võimalik kohtuda Prima Vista patrooni Mehis Heinsaarega, kellega liituvad Lauri Sommer ja Kristel Mägedi. Pärast seda loovad meeleolu Dr Ormusson (Igor Kotjuh) ning eksperimentaalne luule- ja helirühmitus Cloud Circuit Kanadast.