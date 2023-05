Reijo Roos plaanib välja anda eesti- ja võrokeelse luulekogu

«tere kas tohib / tere kas võisõ» on eesti- ja võrokeelne luulekogu, kus autor käsitleb erinevaid teemasid Eesti-Soome sillast ja luuletamise absurdsusest kuni lähedaste kaotamiseni välja. «See raamat on kindlasti väga omanäoline ja mõnusalt rabav nii oma tekstide kui ka kujunduse poolest,» kommenteerib Roos.

«tere kas tohib / tere kas võisõ» kujundajad on Mette Mari Kaljas ja Nelli Viisimaa. Kujundamisel taheti eksperimentaalsuse kaudu nihutada klassikalise luulekogu väljanägemise piire ning illustratsioonidega panna tekst ja kujundus omavahel suhtlema.

Võro keelde on raamatu tekstid tõlkinud Triinu Laan. Tema sõnul pendeldab Roosi luule mõnusalt kahe maa, kultuuri ja keele vahel. «Eestlasest võrokesena mõistan mitmes kultuuris ja keeles korraga elamist suurepäraselt. See kõnetas,» lausus Laan. Talle tekitas uudishimu ka võimalus vaadata endast hulga noorema põlvkonna esindaja mõtte- ja luulemaailma.

Raamatut on aidanud sisutoimetada kakskümmend vabatahtlikku lugejat. Eesti keele toimetaja on Mari-Liis Roos ja võro keele toimetaja Leila Holts. «tere kas tohib / tere kas võisõ» on saanud osalist toetust Eesti Kultuurkapitalilt ja Rain Lõhmuse fondist ning Hooandjast loodetakse saada puudujääv summa trükikulude katteks.