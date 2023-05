Oleme justkui tõotatud maale jõudnud – õnnelike Euroopa riikide sekka võetud –, aga kontroll aina kasvab. Jälle kord peab kõik olema paberil kirjas, pitsatiga kinnitatud. Veel enam: iga samm tuleb dokumenteerida, tõestada. Kas see ongi see lubatud demokraatia? Kui enne said inimesed iga aastaga aina kergemalt hingata, siis nüüd tõmmatakse ohje aina kõvemini pingule? Kontrollivõrk iga inimese ümber tõmbub aina tihedamalt kokku, korrutades, et see on meie endi kaitseks ja hüvanguks.

Ning selle teemaga on pandeemia tihedalt seotud. Enamik maailma riike on ennast lõhki laenanud. Me seisame lõhkise küna ees, ja kunagi see pidigi juhtuma, sest ükski heaolu ei saa olla lõputu. Juba aasta tagasi ütlesin, et igasugusest nakkushaigusest hullem on majanduskriis, milleni see pandeemia meid viib. Hoiatasin, et linnastunud rahvas ei saa enam hakkama enda toitmisega. Ja nii nüüd ongi: juba tulevad laiast ilmast uudised toiduainete kallinemise kohta – mitte tavalise mõne protsendi kaupa, vaid kiiresti, hüppeliselt. Me ei taha seda veel uskuda, meil on veel kõik korras, välja arvatud see, et väiksemad ettevõtted on oma uksed sulgenud ja paljud inimesed tööta jäänud.