Ülemiste keskuses avati uus tasuta raamatute vahetusriiul

MTÜ Lasnaidee projektijuhi Polina Ljaševa sõnul on varasemalt avalikud raamaturiiulid väga soojalt vastu võetud ja seda asukohast olenemata, nii bussipeatustes, kohvikutes kui ka randades. «Mõni aasta tagasi paigaldati Laagna kogukonnaaeda vanast külmkapist valmistatud raamatukapp, mis osutus niivõrd populaarseks, et sinna tuuakse tänaseni kogu aeg uusi raamatuid juurde,» tõi Ljaševa näite.

Projekti jaoks pakkus raamatuid Eesti Hoiuraamatukogu. «Lasnamäel on täna 120 000 elaniku kohta vaid kaks raamatukogu ja raamatute hind raamatupoodides üsna kõrge, mistõttu on oluline piirkonnas lugemisvõimalusi laiendada,» lisas Ljaševa, kelle sõnul on avalikud raamatukapid loomingulised projektid, millel on ka sotsiaalne aspekt.