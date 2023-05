Eesti keeles ilmus Dan Browni esimene ja väga eriline lasteraamat

Raamatu teeb eriliseks see, et seda saab nii lugeda, vaadata kui ka kuulata. Raamatus oleva QR-koodi kaudu saab alla laadida tasuta mobiilirakenduse, mille abil on võimalik kuulata Dan Browni loodud muusikat, mida esitab Zagrebi Festivaliorkester.

Dan Brown ütleb raamatu järelsõnas: «Muusika on omamoodi loojutustamine ning «Metsiku sümfoonia» orkestripalad toimivad koosmõjus nende juurde kuuluvate luuletuste ja piltidega (justkui mingi eriline kood!) ning üheskoos tutvustavad need loomi, tõstes esile ühe või teise looma isiksuse naljakaid ja huvitavaid jooni. Kui hoolega kuulate, siis küllap panete tähele, et igaüks neist loomadest on peidus ka muusikas.»