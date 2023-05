2 teost, mis tasub enne järgmist nädalat kiiresti läbi lugeda

Vahel võib vanemaid riiuleid sirvida ka – et leida uut kirjandust. Ja et kohekohe on Tallinna külastamas üks saksakeelse kultuuriruumi tuntumaid kirjanikke Jenny Erpenbeck, tasus üles otsida ta eesti keeles ilmunud raamatud. Kaks neid ongi. Seni. Lugemise põhjal soovitan tulla teda vaatama ja kuulama Rahvusraamatukokku juba järgmisel neljapäeval. Usun, et igav ei hakka. Raamatutega küll ei hakanud. «Viimsepäeva õhtu» ilmus alles paari aasta eest ja «Vana laps» kümmekond aastat varem – tutvumist väärivad mõlemad. Viivad läbi aegade ja inimeste. Korraks tundub, et paras jora, siis aga kohe, et hästi suur kirjandus. See lugeja loksutamine ongi vist üks päriskirjanduse tunnuseid. Minu jaoks on päriskirjanduse tunnuseks ka hea ees- või järelsõna. «Vana lapse» saatesõnas kirjutab Peeter Helme autori loo kompaktselt ja intrigeerivalt lahti. Kes tahab uuemate aastate pihta pilku heita, tulgu kuulama ja pärigu ise järele.