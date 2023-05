Jüri Vlassov ja tema pruudid. «Suudlemist pidas Lenka väga ebahügieeniliseks»

Ükskord tegime mina, kaks kutti ja kolm plikat Pärnu rekordi tvisti tantsimises – lasime poolteist tundi järjest. Alguses mängis orkester, pärast pandi makk mängima ja seda makilinti kedrati mitu korda. Oi, me olime uhked!

Vahel pärast pidu õnnestus mõni plika koju saata. Seda nimetati «kapilükkamiseks». «Kas sa lähed täna kappi ka lükkama või?» «Kuule, ma pean täna kappi lükkama minema.»

Talvel, kuursaalist, mis asub täitsa mere ääres, saata plika Ülejõele Vana-Pärnusse ainult selle eesmärgiga, et saaks temaga tatti panna. Tavaliselt läks küll nii, et said hoopis vastu tatti. Kui hakkasid seal punnitama, said litaka ära ja oligi kogu su viisakas saatmine. Tuli tirinal hoopis teise Pärnu otsa tagasi vantsida.

Umbes sel ajal tekkis mulle üks vene plika. Krasavitsa Lenka. Minust aasta noorem. See oli esimene kord, kui ma hakkasin kellegagi «käima».

Pärnus oli kaks sellist kohta, kuhu kõik kohtamised määrati – kino Kiire ees või Kalevi tänava kella all. Kino Kiir asus teatri taga, kus praegu on see mõttetu Jakobsoni park. Kino asemel on nüüd ööklubi.