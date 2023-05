Popstaar Meghan Trainor soovitab kaht eneseabiraamatut, mis muutsid ta elu

«Meid kõiki on elus kujundanud erinevad sündmused, mis on minu arvates nii huvitav,» selgitab ta, miks soovitab Oprah Winfrey ja Bruce D. Perry teost. «See raamat on täiuslik meeldetuletus sellest, kuidas me saame lõpuks enda vastu lahkemad olla, ennast paremini mõista ja endale kaasa tunda.»

Meghan usub enda sõnul tulihingeliselt, et keha ja vaimu eest peab hoolt kandma ning «Mälupääste» on suurepärane teos, millest alustada. «Daniel G. Amen selgitab raamatus, kuidas ja miks töötab aju just nii nagu ta töötab. Samuti jagab ta erinevaid tehnikaid ja harjutusi, mida ta on õppinud, et aidata ajul «terveneda» ja elukvaliteeti parandada,» soovitab ta.