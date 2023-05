Lasteraamatust «Must kass ja Mustikas» on ilmunud ukrainakeelne versioon

Raamatu autoril, Marge Pärnitsal on hea meel, et esimene Mustika lugu on ukrainakeelsena ilmunud. «Eestis elavad Ukraina lapsed alustasid Mustikaga tutvumist ju hoopis selle sarja teisest osast – raamatust «Mustikas ja maruline jooks»,» selgitab Pärnits. «Nüüd saavad nad meiega koos ajas sammu tagasi astuda ja tutvuvad Mustika kunstikapõlvetempudega.»