Endine spordilaps kirjutas lastevanematele käsiraamatu, kuidas olla maailmaklassi spordivanem

«Minu jalkatrennid lõppesid juba 13aastaselt, kui sammusin oma viimasest trennist otse mässava teismelise kõverale rööpale, ega naasnud enam kunagi organiseeritud sporti,» põhjendab Sumburg raamatu koostamist. «See on paljudele vanematele tuttav olukord, sest just selleks vanuseks jätab 70% lastest trennid pooleli. Miks see nii on?»