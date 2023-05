Uus noorteulme sari alustab Bacigalupi postapo-põnevikega

Paolo Bacigalupi (sündinud 1972) on noorema põlve üks auhinnatumaid ulmekirjanikke. Ta avaldas oma esimese jutu legendaarses ajakirjas The Magazine of Fantasy and Science Fiction 1999. aastal ning on sestpeale ilmutanud 9 romaani ja üle 20 lühipala. Kokku on tema kontos ligi veerandsada erinevat ulmeauhinda – lisaks Ameerikale ka Prantsusmaalt, Hispaaniast, Saksamaalt ja Jaapanist. Bacigalupi jutud on 3 korda võitnud ka Eesti ulmeauhinna Stalker. Kirjaniku raamatud kujutavad sageli maailma, kus on toimunud järsk kliimamuutus, paljud mereäärsed piirkonnad on üle ujutatud, fossiilsed kütused on otsa lõppenud, inimkonda ja loomariiki on geenitehnoloogia abil muudetud, maailmas valitseb toidupuudus ning elusolendeid ähvardavad erinevad epideemiad.