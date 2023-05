Prima Vista venekeelses programmis on tänavu palju luulet ja põnevaid loenguid

Esmaspäeval 8. mail on Tartu Ülikooli raamatukogu Tõstamaa ruumis sündmus «Võimatu oli võimalik, kuid see oli unistus», kus kõlavad vene keeles kirjutavate kohalike autorite teosed, eesti luule tõlked vene keelde, bardi- ja rahvalaulud.

Teisipäeval, 9. mail kell 18 on kõik oodatud TÜ raamatukokku Tartu Ülikooli lektori Roman Voitehhovitši avalikule loengule ««Võimatu on võimalik»: võlurid vene kirjanduses». Samal päeval saavad huvilised kohtuda kell 17.30 Rimma Markovaga (Rootsi) Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsisaalis, esitamisele tuleb kava «Luuletusi sõjast ja rahust», Markova loeb oma luuletusi tsüklist «Proovi aga nüüd mitte sõjast», arutledes selle üle, kas on võimalik või võimatu kirjutada praegu luulet muust kui sõjast. Kell 19 on konverentsisaalis järg Linor Goraliku käes (Iisrael), kes esitleb kirjandusprojekti ROARi. Alates 24.04.2022 ilmuv veebiväljaanne ROAR avaldab sõjavastaseid ja Venemaa ametlikule kultuurile ning propagandale vastanduvaid tekste – proosat, luulet, kunstiteoseid, graffitit, audio- ja videoklippe.