Koolitaja: raha peab kasutama, muidu on see sama väärtusetu kui vanad ajalehed

Ausalt öeldes ei saa kuidagi eitada tõsiasja, et raha on tähtis kõigile tsiviliseeritud ühiskonnas. Mistõttu on absurdne väita, et see pole nii tähtis kui see või too. Sest mitte miski ei saa asuda raha kohale areenil, kus seda kasutatakse!

Olles kinnitanud raha tähtsust, luba mul astuda sammuke tagasi ja lisada üks hoiatav märkus: pea alati meeles, et raha on teener, sina oled peremees. Ole väga ettevaatlik, et sa seda võrrandit ümber ei pööraks, sest paljud ülimalt arukad inimesed on seda oma suureks kahjuks juba teinud. Paraku armastasid paljud neist õnnetutest hingedest raha ja kasutasid ära inimesi, mis rikkus üht kõige põhilisemat tõelist rahalist edu juhtivat seadust. Peaksid alati armastama inimesi ja kasutama ära raha, mitte vastupidi!

Teine müüt raha kohta, millega paljudele meeldib nõustuda, on see, et raha tuleb ainult õnne või vedamise tulemusena. Näiteks alati, kui saadakse kokku ja räägitakse mõnest tuttavast, kes on olnud rahaliselt edukas, on ikka keegi, kes ütleb, et «Harryl lihtsalt vedas» või «Harry oli lihtsalt õigel ajal õiges kohas». Aga tahan selge sõnaga kinnitada, et kuigi õnn mängib ilmselt mingit rolli rahalises edus, ei piisa kunagi õnnest iseenesest. Raha on tagajärg ja see tuleb alati välja teenida. Usu mind, elus pole midagi tasuta ja ainsad, kes teenivad kerget tulu, töötavad rahapajas või on teel vanglasse, kui nad pole veel sinna jõudnud. Seega pea alati meeles, et kuigi vedamine on rahalise edu tegur, peab selle alati siduma pingutuse ja raske tööga!