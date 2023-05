Raamatukogubuss Katarina Jee tähistab sünnipäeva

Kogu päeva jooksul saab külastada raamatukogubussi, mis on juba pikka aega viinud lugemisrõõmu paljudesse Tallinna piirkondadesse. Sünnipäeva erikülaliseks on kirjanik Andrus Kivirähk. Tallinna Teletorni maskott Eti viib lastele läbi lõbusaid liikumismänge ja muusikat teevad Lasnamäe Muusikakooli õpilased. Kõik osalejad on oodatud joonistama unistuste raamatukogubussi ja õnnitluskaarte, mis avaldatakse hiljem virtuaalnäitusena raamatukogubussi Facebooki lehel.