Muhvi auhinna pälvivad Krista Kumberg ja Tiina Liinak

«Kui meid pole meedias, siis pole meid olemas. Sellele elutarkusele tuginevalt asutas keskus 2001. aastal Muhvi auhinna, et tunnustada väljaandeid ja sisuloojaid, kes käsitlevad lastekirjanduse ja lugemisega seotud teemasid. Meil on hea meel, et lasteraamatute maailmal on meie üleküllatud meedias oma koht ja et on inimesi, kes oskavad seda teha nii, et sihtrühm neid märkab,» ütles keskuse direktor Triin Soone.