Ajakirjanik pani kassi kabet mängima ja orava jalgrattaga sõitma

Margus Haav (1969) on ajalehe Sakala kultuuritoimetaja, muusikakriitik, pühendunud ajaloohuviline ja Viljandi kultuuriakadeemia lektor. Postapokalüptiline debüütromaan «Kuidas lõhnab kuri» (2016) rändas tulevikumaastikel, autobiograafiline «Alumiiniumist kurgid» (2020) vaatas tagasi minevikku. Esimese raamatu tegevus oli kõik välja mõeldud, teises kirjeldatu kõik päriselt juhtunud. «Hundiema ühepajatoidu saladus» sisaldab lugusid, millest osa on varem ilmunud Sakalas, osa mitte. Kirja pandud on need siis, kui autori kaks poega olid veel väikesed.