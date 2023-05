Kommunistliku partei liikmestaatusest polnud kellelgi pääsu või kui, siis oli selleks päästjaks vääramatu jõud

Paar nädalat peale võidupüha pidustusi nägi Beti vaeva sellega, et Neemest lahti saada, sest mees oli millegipärast arvanud, et tal on tekkinud õigus käia oma endist klassiõde tüütamas. Küll ootas ta Betit peale tööpäeva lõppu kusagil juurviljalao juures, talt kojusaatmise luba lunides, või siis lehvitas kinopileteid, et teda enda kõrvale pimedasse ruumi istuma meelitada, kuid Betile olid kõik need lähenemiskatsed endiselt vastumeelsed. Viimane ja kõige räigem eksimine oli aga see, et ühel pühapäeval leidis ta Neeme koguni Ropka kodust, kus ta oli tema isaga jutu peale saanud ja koguni valetanud, et on tema tütre sõber.