Prima Vista kultussündmus Insomniakaton kestab ööpäeva

Whitehead töötas selle sündmusežanri välja 1990. aastate alguses. «Insomniakaton on ajutine autonoomne ala, kuhu saavad tulla kokku kõigi elualade inimesed, et luua, esitada ning jagada nii oma loomingut kui ka elusid. Kõik kunstivaldkonnad on teretulnud: luule, proosa, muusika, maalikunst, fotograafia, tants, teater, film jne. Esinejad ja publik saavad siit oma ellu ja loomingusse kaasa rohkelt inspiratsiooni,» iseloomustab ta üritust.

Whitehead on oma korraldamiskogemust kokku võttes ka nentinud, et Insomniacathoni teostamine on «surmalähedane kogemus», 2019. aastal Tartus toimunud esimene Insomniakaton andis aga sellele vaatamata piisavalt inspiratsiooni nii korraldajatele kui ka esinejatele, et tänavu see peaaegu võimatu ettevõtmine taas teoks teha.