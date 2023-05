Mu hing kiirustab …

Lugesin hiljuti oma elatud aastad kokku ja avastasin, et elada jääb vähem, kui seni elatud.

Tundsin end korraks lapsena, kes võitis kommikarbi. Esimesed kommid süüakse naudinguga ja kiiresti, aga kui laps mõistab, et alles on veel vaid mõned kommid, paneb see teda mõtlema.

Mul pole enam aega pidevateks koosolekuteks, kus tegeldakse seaduste, reeglite ja protseduuridega, kuigi teatakse, et muuta õnnestub väga vähe. Mul pole enam aega kuulata absurdseid ideid, mis on reaalsusest kaugel. Ka pole mul enam aega võidelda keskpärasusega.

Ma ei taha viibida koosolekutel, kus sellega tegeldakse. Ma ei suuda enam taluda manipulaatoreid ja inimesi, kes alati kõigele vastu on. Mind ajavad ahastusse kadedad inimesed, kes püüavad diskrediteerida andekamaid, et hõivata nende koht ja kirjutada nende saavutused enda arvele. Mul on liiga vähe aega, et arutleda mingite vandenõude üle.

Mu hing kiirustab. Enamik kompvekke on juba paberist välja võetud. Ma tahan elada inimlike inimeste keskel. Tahan olla koos inimestega, kes suudavad oma vigade üle naerda ega eputa oma edusammudega. Inimestega, kes ei janune enneaegse tunnustuse järele ega väldi oma kohustusi. Inimestega, kes kaitsevad inimväärikust ja seisavad tõe ja õigluse eest. Just see teeb elu elamisväärseks. Ma tahan end ümbritseda inimestega, kes teavad, kuidas puudutada teiste südameid. Inimestega, kes on õppinud elu, taludes raskeid lööke, ja tunnetavad hingede õrnust.

Tõesti, mul on kiire. Ma pean kohe praegu elama intensiivsusega, mis on võimalik vaid küpses eas. Üritan mitte niisama raisata ühtegi kompvekki, mis mul veel alles on. Olen kindel, et need on palju maitsvamad kui kommid, mis ma juba olen ära söönud. Minu eesmärk on elada ülejäänud aeg rahus iseendaga, oma lähedaste ja oma südametunnistusega.

Meil on kaks elu. Teine algab siis, kui me mõistame, et meil on vaid üks elu.